Весенняя депрессия: какие продукты помогут улучшить состояние

Питание играет большую роль.Весна – природы пробужденье, и основная масса людей с нетерпением ожидает ее прихода. Стремительно меняется всё вокруг, и каждый мечтает о таком же преображении в своей жизни. Но у некоторых вместо прекрасного настроения и прилива энергии, приходит апатия, грусть и тоска.По какой причине развивается весенняя депрессия?В целом, со сменой времен года меняются поведение человека, уровень его энергии, желание общаться, а иногда и режим сна. Казалось бы, наоборот, все должны радоваться теплому солнышку, пению птиц и расцвету природы. Но люди, страдающие сезонным аффективным расстройством, чувствуют себя «не в своей тарелке».Однозначных причин весенне-летней депрессии пока не установлено. Однако, существует целый ряд провоцирующих факторов. На протяжении холодных и мрачных зимних месяцев организм страдает от недостатка солнечного света и свежего воздуха, так как люди большую часть своего времени проводят в душных помещениях. Снижается двигательная активность, истощаются запасы витаминов и минералов.Эти факторы приводят к снижению энергии и ухудшению работы иммунной системы, а также тоске и апатии. А тут еще и бесконечные перепады атмосферного давления, резкие скачки температуры воздуха и обострение хронических болезней, типичные для первых месяцев весны. Сил для перестройки к новым условиям у организма уже не остается.Также содействует наступлению депрессии разочарование от отсутствия ожидаемых перемен, не осуществление желаний и планов. Отсюда и появляются мрачные мысли. У многих весна ассоциируется со значительными изменениями, но вот происходят они не у каждого. Определенную роль в этом процессе может сыграть и гормональный дисбаланс, присущий весенним месяцам.Как проявляется весенняя депрессия?Пациенты с сезонным аффективным расстройством не просто страдают от хандры, им сложно справиться и самостоятельно выйти из депрессии. Существуют различия между зимними и летними формами данного расстройства.По данным клиники Майо, симптомы зимней депрессии включают в себя потерю энергии, чрезмерную сонливость и увеличение веса — в результате повышенной тяги к еде. Однако признаки весеннего расстройства несколько отличаются. Это беспокойство, бессонница и потеря аппетита.Весенняя и летняя депрессия могут быть особенно неприятными, потому что большинство людей наслаждается увеличением солнечного света и потеплением воздуха. А страдающие от сезонного расстройства, чувствуют себя подавленными.Увеличение солнечного света может улучшить настроение людей, страдающих зимней депрессией, людям с весенним и летним расстройством необходим другой тип лечения. Считается, что им следует ограничить свое пребывание на ярком солнце и в тепле, а найти «спасение» в прохладной и кондиционированной среде. Также могут помочь здоровая диета и регулярные упражнения.Какие продукты питания помогут справиться с весенней депрессией?К счастью, здоровое питание может помочь всем страдающим от сезонного расстройства, справиться с этой проблемой. Правильно подобранные продукты, богатые питательными веществами и минералами, благотворно влияют на весь организм, в том числе и на психологическое состояние.ЦитрусовыеАпельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые фрукты богаты витамином С, минералами и антиоксидантами.Зерновые крупыИдеально подходят для завтрака, их можно готовить на воде или молоке. Зерновые не только борются с депрессией, но и снижают уровень сахара в крови, что, в свою очередь, помогает избавиться от токсинов, накопленных в течение зимних месяцев, и приводит к потере веса.АвокадоЭтот фрукт – единственный натуральный продукт, содержащий жиры, снижающие высокий уровень плохого холестерина. В состав авокадо входит клетчатка и витамин Е, обладающие способностью бороться с раком.ЙогуртБогатый источник белка и полезных бактерий, регулирующих работу органов пищеварения.ЛососьНесомненно, один из самых полезных продуктов, лосось богат жирными кислотами омега-3. Они защищают сердце и головной мозг от многих болезней. Это не только поможет поддерживать когнитивные способности на должном уровне, но и улучшит настроение.ШпинатЗеленые листовые овощи, ярким представителем которых является шпинат, являются богатым источником железа, кальция и витаминов А и С. Это делает их отличной пищей для костей и мозга и универсальным средством от весенней хандры.ВодаОбыкновенная очищенная вода — один из основных напитков при любом недуге. Чем больше жидкости вы выпьете, тем лучше.Помимо вышеперечисленных продуктов, рекомендуется включать в рацион питания фасоль, индейку и курицу, чтобы бороться с депрессией. Избегайте потребления говядины и свинины. Мясо нужно приготовить на гриле и подать с гарниром к овощному салату.