Ученые получили свидетельства ускоренного биологического старения у людей с депрессией
Депрессия и возрастные болезни
От депрессии страдает не менее 300 миллионов человек в мире. Большое депрессивное расстройство – ведущая причина нетрудоспособности. Согласно данным ВОЗ 2015 года, оно – причина 7,5% лет, прожитых с инвалидностью. Депрессия связана с риском ранней смерти, она – независимый фактор риска ряда болезней, связанных со старением: сердечно-сосудистых, деменции, остеопороза, сахарного диабета. Ученые уже называли депрессию болезнью, которая ускоряет старение.
«У страдающих от депрессии неожиданно высок риск различных возрастных болезней и ранней смерти. Это всегда было загадкой, поэтому мы решили проверить признаки старения на клеточном уровне», - сообщил профессор Оуэн Волковитц (Owen Wolkowitz), соавтор новой научной работы.
Депрессия и клеточное старение
В новом исследовании ученые взяли образцы крови у 49 человек с диагнозом большого депрессивного расстройства и у 60 здоровых людей для контроля. Они использовали математический алгоритм GrimAge, который предсказывает продолжительность жизни, исходя из степени метилирования ДНК.
У людей, страдающих от большого депрессивного расстройства, показатели по шкале GrimAge были значительно выше по сравнению с показателями людей, не страдающих от депрессии. В среднем, «клеточный возраст» каждого участника исследования с депрессией был на два года больше, чем у других людей с тем же хронологическим возрастом.
Эти данные дают потенциальные объяснения повышенной заболеваемости и смертности, связанной с депрессией – за ними может стоять ускорение клеточного старения.
«Это сдвигает наше понимание депрессии от чисто психиатрической болезни, ограниченной только процессами в головном мозге, к болезни всего организма. Это может фундаментально изменить подход к депрессии и то, как мы видим ее в общей картине здоровья человека», - сказала Катерина Проценко (Katerina Protsenko) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования.
Ученые сообщают, что сейчас еще неизвестно, является ли депрессия причиной ускоренного клеточного старения или у депрессии и быстрого старения есть общие предрасполагающие факторы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://medportal.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий