Ученые получили свидетельства ускоренного биологического старения у людей с депрессией

У людей с большим депрессивным расстройством быстрее происходит старение клеток, показало исследование, опубликованное в Translational Psychiatry. Ученые считают, что эти данные помогают по-новому взглянуть на депрессию.Депрессия и возрастные болезниОт депрессии страдает не менее 300 миллионов человек в мире. Большое депрессивное расстройство – ведущая причина нетрудоспособности. Согласно данным ВОЗ 2015 года, оно – причина 7,5% лет, прожитых с инвалидностью. Депрессия связана с риском ранней смерти, она – независимый фактор риска ряда болезней, связанных со старением: сердечно-сосудистых, деменции, остеопороза, сахарного диабета. Ученые уже называли депрессию болезнью, которая ускоряет старение.«У страдающих от депрессии неожиданно высок риск различных возрастных болезней и ранней смерти. Это всегда было загадкой, поэтому мы решили проверить признаки старения на клеточном уровне», - сообщил профессор Оуэн Волковитц (Owen Wolkowitz), соавтор новой научной работы.Депрессия и клеточное старениеВ новом исследовании ученые взяли образцы крови у 49 человек с диагнозом большого депрессивного расстройства и у 60 здоровых людей для контроля. Они использовали математический алгоритм GrimAge, который предсказывает продолжительность жизни, исходя из степени метилирования ДНК.У людей, страдающих от большого депрессивного расстройства, показатели по шкале GrimAge были значительно выше по сравнению с показателями людей, не страдающих от депрессии. В среднем, «клеточный возраст» каждого участника исследования с депрессией был на два года больше, чем у других людей с тем же хронологическим возрастом.Эти данные дают потенциальные объяснения повышенной заболеваемости и смертности, связанной с депрессией – за ними может стоять ускорение клеточного старения.«Это сдвигает наше понимание депрессии от чисто психиатрической болезни, ограниченной только процессами в головном мозге, к болезни всего организма. Это может фундаментально изменить подход к депрессии и то, как мы видим ее в общей картине здоровья человека», - сказала Катерина Проценко (Katerina Protsenko) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ведущий автор исследования.Ученые сообщают, что сейчас еще неизвестно, является ли депрессия причиной ускоренного клеточного старения или у депрессии и быстрого старения есть общие предрасполагающие факторы.