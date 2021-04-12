Врачи рассказали, чем особенно опасно заражение глистами
Заражение глистами может опосредованно вызывать развитие колоректального рака. Об этом сообщил в интервью онколог Иван Карасев.
Врач рассказал, что к возникновению рака кишки способно привести «длительное нахождение паразита в организме». Хирург-онколог объяснил, что формированию злокачественных опухолей способствует долгосрочное воспаление, поражающее слизистую оболочку толстой кишки. При этом сначала возникают полиповидные образования.
Затем со временем происходят патологические изменения в ткани, и полипы преобразуются в рак.
Также, по словам Карасева, заражение глистами ассоциируется с нарушением микробиоценоза толстой кишки и процессами, вызывающими угнетение иммунитета. Онколог заметил, что глистные инвазии могут наблюдаться примерно у 15% городских жителей и почти у половины людей, живущих в сельской местности.
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