Нехватка этого продукта способствует раннему старению у женщин

Нехватка даже одного продукта в рационе женщин может поспособствовать их раннему старению и преждевременной потере красоты. Речь идет о красном мясе.Эндокринолог Зухра Павлова поделилась мнением о том, что отказ от такого продукта, как мясо, его нехватка в питании у женщин способны ускорить старение у женщин, вызвать раннее появление симптомов увядания кожи, морщин. Как отметила врач,«отказа от животного белка уже с лихвой хватает для потери хорошего вида кожи».По этой причине специалист ратует за «умеренное употребление мяса».Павлова сообщила, что ей известна история пациентки, обратившейся к медикам из-за необычайно рано начавшей стареть кожи, на которой появилось не по возрасту много морщин. Когда стали изучать проблему глубже, выяснилось, что в рационе этой женщины наблюдалась серьезная нехватка животного белка. Когда с пациенткой начали беседовать, выяснилось, что она давно не есть мяса, питаясь по-вегетариански.Также, добавила эксперт, для профилактики раннего старения женщинам важно много двигаться, соблюдать суточные ритмы.