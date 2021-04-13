Названы специи, способные ускорить метаболизм
Он способствует кровообращению и обменным процессам, тем самым препятствуя появлению жировых складок. Узнайте, какие специи стоит добавлять в свой рацион, чтобы избавиться от лишних кило.
Добавляйте в рацион эти 7 специй, чтобы улучшить обмен веществ и поспособствовать своему похудению.
Красный острый перец
Красный перец чили повышает аппетит и ускоряет метаболические процессы, а благодаря веществу капсаицин способствует сжиганию калорий. При этом он понижает уровень сахара в крови и улучшает зрение. Кроме того, организм после употребления такой приправы выделяет адреналин и эндорфин, что снижает тревожность и признаки депрессии.
Имбирь
Славится положительным воздействием на иммунную систему и снижает уровень глюкозы в крови, тем самым способствуя похудению. Вдобавок имбирь подавляет аппетит.
Тмин
Тмин популярен в народной медицине в качестве спазмолитического и мочегонного средства. Помимо этого пряность положительно влияет на уровень холестерина и пищеварение, а также снижает риск газообразования.
Куркума
Полезные вещества в куркуме налаживает метаболизм, а антиоксиданты в ней выводят токсины и другие вредные вещества, из-за которых появляются бока и жировые отложения на животе. По данным ученых, пряность не только способствует потере веса, но и уменьшает талию в объеме.
Семена горчицы
Семена горчицы богаты кальцием, магнием, калием и фосфором, а также содержат витамин А и фолиевую кислоту. Все эти вещества ускоряют обмен веществ на 25 процентов, что делает семена незаменимой пряностью в процессе похудения.
Корица
Эту специю не просто так добавляют в кофе или сдобы. Она не только придает аромата и терпкого вкуса, но еще и регулирует уровень сахара в крови и понижает выбор инсулина. Все это придает сытости и не дает лишний раз переедать.
Черный перец
Пиперин — вещество, благодаря которому черный перец является одной из лучших пряностей для борьбы с лишним весом. Он оказывает противовоспалительное и антибактериальное свойства, расщепляет жиры, сжигает калории и стимулирует пищеварение.
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