Названы специи, способные ускорить метаболизм

Пряности — низкокалорийный продукт, который улучшает метаболизм.Он способствует кровообращению и обменным процессам, тем самым препятствуя появлению жировых складок. Узнайте, какие специи стоит добавлять в свой рацион, чтобы избавиться от лишних кило.Добавляйте в рацион эти 7 специй, чтобы улучшить обмен веществ и поспособствовать своему похудению.Красный острый перецКрасный перец чили повышает аппетит и ускоряет метаболические процессы, а благодаря веществу капсаицин способствует сжиганию калорий. При этом он понижает уровень сахара в крови и улучшает зрение. Кроме того, организм после употребления такой приправы выделяет адреналин и эндорфин, что снижает тревожность и признаки депрессии.ИмбирьСлавится положительным воздействием на иммунную систему и снижает уровень глюкозы в крови, тем самым способствуя похудению. Вдобавок имбирь подавляет аппетит.ТминТмин популярен в народной медицине в качестве спазмолитического и мочегонного средства. Помимо этого пряность положительно влияет на уровень холестерина и пищеварение, а также снижает риск газообразования.КуркумаПолезные вещества в куркуме налаживает метаболизм, а антиоксиданты в ней выводят токсины и другие вредные вещества, из-за которых появляются бока и жировые отложения на животе. По данным ученых, пряность не только способствует потере веса, но и уменьшает талию в объеме.Семена горчицыСемена горчицы богаты кальцием, магнием, калием и фосфором, а также содержат витамин А и фолиевую кислоту. Все эти вещества ускоряют обмен веществ на 25 процентов, что делает семена незаменимой пряностью в процессе похудения.КорицаЭту специю не просто так добавляют в кофе или сдобы. Она не только придает аромата и терпкого вкуса, но еще и регулирует уровень сахара в крови и понижает выбор инсулина. Все это придает сытости и не дает лишний раз переедать.Черный перецПиперин — вещество, благодаря которому черный перец является одной из лучших пряностей для борьбы с лишним весом. Он оказывает противовоспалительное и антибактериальное свойства, расщепляет жиры, сжигает калории и стимулирует пищеварение.