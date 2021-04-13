15 сигналов тревоги, которые подает наш организм

Человеческий организм – сложная система, и если вдруг происходит сбой, мы непременно чувствуем это. Лучше избавиться от недуга в самом начале, чем тянуть до последнего и бороться с осложнениями.

Давайте узнаем, на какие симптомы стоит обратить внимание.

1. Плохой сон и раздражительность

Это признак дефицита калия и магния. Восполнить недостаток таких микроэлементов можно черносливом, курагой, свеклой и абрикосовой пастилой.

2. Судороги по ночам

Еще один симптом дефицита калия и магния.

3. Ломкость ногтей и волос

Такая проблема возникает из-за недостатка кальция и витаминов группы В. Их можно найти в цельном хлебе, цельнозерновых кашах, пророщенных зернах.

4. Сухость кожи

Сухая кожа говорит о нехватке витамина Е. Чтобы привести ее в порядок, включите в свое меню жирную рыбу, орехи и растительные масла.

5. Гусиная кожа на локтях

Это признак недостатка витаминов А и С. Исправить ситуацию можно фруктами и овощами оранжевого цвета, такими как абрикосы, морковь, тыква, курага, помидоры.

6. Кровоточивость десен

Десны дают понять, что вашему организму не хватает витамина С. Его можно найти в чесноке, луке, некоторых фруктах и овощах. Другими источниками витамина являются настой шиповника и отвар сосновой хвои.

7. Хочется сладкого

Тяга к сладостям может быть признаком нервного истощения, когда организм требует быстрой энергетической подпитки — глюкозы. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше всего употреблять горький шоколад или мед.

8. Хочется острого

Острая пища стимулирует пищеварение, но пользу она приносит только в небольшом количестве и не на голодный желудок.

9. Хочется соленого

Это сигнал того, что в организме может быть какая-то инфекция или обострились воспалительные процессы, возможно в мочеполовой системе.

10. Хочется кислого

Организм сам требует эти продукты для стимуляции желчного пузыря или печени. В таком случае нужно включить в рацион лимон и клюкву.

11. Хочется горького

Может быть знаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Лучшим средством станет очень мягкая очистка организма.

12. Тянет на морепродукты

Излишняя любовь к морепродуктам говорит о недостатке йода в организме.

13. Хочется пресной пищи

Есть вероятность гастрита или проблем с печенью. Именно пресная пища помогает снять спазмы и успокаивает желудок.

14. Еда кажется пресной

Возможно, еда представляется безвкусной из-за депрессии.

15. Хочется погрызть семечек

Так организм требует больше антиоксидантов.
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