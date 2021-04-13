15 сигналов тревоги, которые подает наш организм

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Человеческий организм – сложная система, и если вдруг происходит сбой, мы непременно чувствуем это. Лучше избавиться от недуга в самом начале, чем тянуть до последнего и бороться с осложнениями.Давайте узнаем, на какие симптомы стоит обратить внимание.1. Плохой сон и раздражительностьЭто признак дефицита калия и магния. Восполнить недостаток таких микроэлементов можно черносливом, курагой, свеклой и абрикосовой пастилой.2. Судороги по ночамЕще один симптом дефицита калия и магния.3. Ломкость ногтей и волосТакая проблема возникает из-за недостатка кальция и витаминов группы В. Их можно найти в цельном хлебе, цельнозерновых кашах, пророщенных зернах.4. Сухость кожиСухая кожа говорит о нехватке витамина Е. Чтобы привести ее в порядок, включите в свое меню жирную рыбу, орехи и растительные масла.5. Гусиная кожа на локтяхЭто признак недостатка витаминов А и С. Исправить ситуацию можно фруктами и овощами оранжевого цвета, такими как абрикосы, морковь, тыква, курага, помидоры.6. Кровоточивость десенДесны дают понять, что вашему организму не хватает витамина С. Его можно найти в чесноке, луке, некоторых фруктах и овощах. Другими источниками витамина являются настой шиповника и отвар сосновой хвои.7. Хочется сладкогоТяга к сладостям может быть признаком нервного истощения, когда организм требует быстрой энергетической подпитки — глюкозы. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше всего употреблять горький шоколад или мед.8. Хочется острогоОстрая пища стимулирует пищеварение, но пользу она приносит только в небольшом количестве и не на голодный желудок.9. Хочется соленогоЭто сигнал того, что в организме может быть какая-то инфекция или обострились воспалительные процессы, возможно в мочеполовой системе.10. Хочется кислогоОрганизм сам требует эти продукты для стимуляции желчного пузыря или печени. В таком случае нужно включить в рацион лимон и клюкву.11. Хочется горькогоМожет быть знаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Лучшим средством станет очень мягкая очистка организма.12. Тянет на морепродуктыИзлишняя любовь к морепродуктам говорит о недостатке йода в организме.13. Хочется пресной пищиЕсть вероятность гастрита или проблем с печенью. Именно пресная пища помогает снять спазмы и успокаивает желудок.14. Еда кажется преснойВозможно, еда представляется безвкусной из-за депрессии.15. Хочется погрызть семечекТак организм требует больше антиоксидантов.