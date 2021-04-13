15 сигналов тревоги, которые подает наш организм
Давайте узнаем, на какие симптомы стоит обратить внимание.
1. Плохой сон и раздражительность
Это признак дефицита калия и магния. Восполнить недостаток таких микроэлементов можно черносливом, курагой, свеклой и абрикосовой пастилой.
2. Судороги по ночам
Еще один симптом дефицита калия и магния.
3. Ломкость ногтей и волос
Такая проблема возникает из-за недостатка кальция и витаминов группы В. Их можно найти в цельном хлебе, цельнозерновых кашах, пророщенных зернах.
4. Сухость кожи
Сухая кожа говорит о нехватке витамина Е. Чтобы привести ее в порядок, включите в свое меню жирную рыбу, орехи и растительные масла.
5. Гусиная кожа на локтях
Это признак недостатка витаминов А и С. Исправить ситуацию можно фруктами и овощами оранжевого цвета, такими как абрикосы, морковь, тыква, курага, помидоры.
6. Кровоточивость десен
Десны дают понять, что вашему организму не хватает витамина С. Его можно найти в чесноке, луке, некоторых фруктах и овощах. Другими источниками витамина являются настой шиповника и отвар сосновой хвои.
7. Хочется сладкого
Тяга к сладостям может быть признаком нервного истощения, когда организм требует быстрой энергетической подпитки — глюкозы. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше всего употреблять горький шоколад или мед.
8. Хочется острого
Острая пища стимулирует пищеварение, но пользу она приносит только в небольшом количестве и не на голодный желудок.
9. Хочется соленого
Это сигнал того, что в организме может быть какая-то инфекция или обострились воспалительные процессы, возможно в мочеполовой системе.
10. Хочется кислого
Организм сам требует эти продукты для стимуляции желчного пузыря или печени. В таком случае нужно включить в рацион лимон и клюкву.
11. Хочется горького
Может быть знаком проблем с желудочно-кишечным трактом. Лучшим средством станет очень мягкая очистка организма.
12. Тянет на морепродукты
Излишняя любовь к морепродуктам говорит о недостатке йода в организме.
13. Хочется пресной пищи
Есть вероятность гастрита или проблем с печенью. Именно пресная пища помогает снять спазмы и успокаивает желудок.
14. Еда кажется пресной
Возможно, еда представляется безвкусной из-за депрессии.
15. Хочется погрызть семечек
Так организм требует больше антиоксидантов.
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