Чеснок, чай и другие продукты, снижающие давления

Исследования показывают, что употребление зеленого или черного чая уменьшает артериальное давление. А вот 4 других продукта, обладающих этим удивительно полезным для человека свойством.Грейпфрут. Употребление цитрусовых вроде апельсинов, лимонов и грейпфрутов очень полезно для сердца. Исследования демострируют, что грейпфруты связаны со снижением систолического и диастолического артериального давления у пациентов с гипертонией. А еще это отличный источник витамина С, пектиновой клетчатки и антиоксидантов. Кожа грейпфрутов содержит много полифенолов, ингибирующих альфа-глюкозидазу и помогающих бороться с гипертониейГранатовый сок. Обладает антигипертензивными, антисклеротическими и антиоксидантными свойствами. Гранатовый сок помогает предотвращать гипертонию у пациентов с диабетом, поскольку подавляет ангиотензинпревращающий фермент. Гранатовый сок обладает выраженным антигипертензивным воздействием, и для получения этого эффекта необходимо употреблять по 50-200 мл в день.Бананы. При лечении гипертонии большую роль играет калий, а в бананах очень много этого минерала. Американские кардиологи полагают, что калий снижает напряжение в стенках кровеносных сосудов, уменьшая пагубное воздействие натрия. В целом рекомендуется употреблять 47 00 мг калия в день. В одном банане среднего размера их около 422 мг.Чеснок. Еще один овощ, известный своим антигипертензивным воздействием. В чесноке содержится аллицин - соединение серы, отвечающее за способность снижать артериальное давление. Некоторые исследования даже показывали, что добавки с чесноком так же эффективны, как и стандартные лекарства против гипертонии.