Медики назвали самые полезные виды жиров

Жиры необходимы для правильной работы организма.Людям свойственно заблуждаться. И многие заблуждения стали мифами. Например, что жир – чуть ли не убийца для человеческого организма. Однако ученые доказали, что жиры могут быть как вредными, так и полезными. Все зависит от того, какой именно жир попадает к нам в организм.Многие люди, особенно женщины, стремясь похудеть, стараются полностью исключить из своего рациона продукты, содержащие жиры. Диетологи считают такой подход неверным: в необходимых количествах жир должен присутствовать в пище современного человека, а его чрезмерное ограничение опасно для здоровья!Ученым было давно известно, что рацион с небольшим количеством насыщенных жиров снижает риск развития сердечных заболеваний, поскольку эти жиры повышают уровень холестерина в крови, который скапливается в кровеносных сосудах, вызывая атеросклероз. Насыщенными жирами в основном богаты продукты животного происхождения, такие как молоко, сливочное масло, сыры, мороженое, сало. Полиненасыщенные жиры, в свою очередь, понижают уровень холестерина. Эти жиры содержатся в морской рыбе, льняном, соевом, кукурузном и подсолнечном масле, во многих видах семян и орехов.Именно замена насыщенных жиров на полиненасыщенные снижает риск развития болезней сердца, утверждают ученые из Гарварда.С развитием науки появилась еще одна опасность для любителей вкусно и быстро поесть – так называемые трансгенные жиры. Они образуются при нагревании продуктов с большим количеством сливочного масла, яиц и животных жиров. По мнению ученых, они еще более опасны для сердца и артерий людей, чем насыщенные жиры, содержащиеся в мясе, сыре, масле и других продуктах животного происхождения.Как показали исследования, проводившиеся в Америке, для которой проблема трансгенных жиров стоит очень остро, при увеличении их потребления всего на 2% значительно повышается риск заболеть сахарным диабетом (в то время как растительные жиры, наоборот, это риск снижают).Поэтому, если вы хотите прекрасно выглядеть и вместе с тем иметь отличное здоровье, замените потребление вредных жиров на полезную пищу. Помните, чтобы сердце и сосуды были здоровыми, одного лишь снижения потребления вредных жиров и увеличения полезных, недостаточно. Кроме этого, необходимо бросить курить, вести активный образ жизни и питаться здоровой пищей.