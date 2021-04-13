Новый коронавирус может быть активен три недели в жидкостях организма
Исследователи из Университета штата Канзас показали, что SARS-CoV-2 стабилен в течение 21 дня в носовой слизи, слюне, мокроте, слезе, крови, моче и сперме. Зимой, весной и осенью заразность его выше, чем летом.
Между тем, SARS-CoV-2 был стабилен в грудном молоке и фекалиях только 24 часа. Результаты новое исследования являются предварительными и были представлены на сервере препринтов bioRxiv. Оно подчеркивает потенциальный риск заражения через жидкости организма. Ученые подчеркивают стабильность SARS-CoV-2 в различных биологических жидкостях.
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