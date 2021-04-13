Новый коронавирус может быть активен три недели в жидкостях организма

Новый коронавирус (SARS-CoV-2) распространяется через респираторные капли и аэрозоли, выделяемые, когда инфицированные люди кашляют, чихают, дышат или разговаривают. Предыдущие исследования продемонстрировали стабильность SARS-CoV-2 на различных типах поверхности и при различных сезонных климатических условиях. SARS-CoV-2 может дольше всего выжить на поверхности зимой, меньше весной и осенью.Исследователи из Университета штата Канзас показали, что SARS-CoV-2 стабилен в течение 21 дня в носовой слизи, слюне, мокроте, слезе, крови, моче и сперме. Зимой, весной и осенью заразность его выше, чем летом.Между тем, SARS-CoV-2 был стабилен в грудном молоке и фекалиях только 24 часа. Результаты новое исследования являются предварительными и были представлены на сервере препринтов bioRxiv. Оно подчеркивает потенциальный риск заражения через жидкости организма. Ученые подчеркивают стабильность SARS-CoV-2 в различных биологических жидкостях.