О чем сигнализирует постоянная боль в горле

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Боли в горле — это дискомфортные саднящие или жгучие ощущения, расположенные в ротоглотке. С кратковременным дискомфортом встречался любой: это непременный атрибут простудного заболевания, иных патологий респираторного свойства. Но, если патологическое чувство длится более двух недель и продолжается после выздоровления или протекает на фоне отсутствие иных выраженных симптомов — это серьезная проблема.Во всех случаях, когда часто болит горло, причины обусловлены хронизацией процессов, которые всегда чередуются периодами обострения и ремиссии. Такая вялотекущая форма воспаления образуется в неправильном или недостаточном лечении основного заболевания.ЛарингитВоспаление слизистых оболочек гортани. Весьма распространенная патология. Именно он оказывается вероятной причиной непреходящего длительного кашля. Причины патологии инфекционные, реже аллергические, аутоиммунные.Проявления включают в себя дискомфорт в шее, проблемы с дыханием, одышку, удушье (невозможность совершения адекватного вдоха или выдоха). Вероятен отек горла, что чревато становлением асфиксии. Закончиться подобное состояние может летальным исходом.ФарингитВоспалительное поражение горла и, частично, мягкого неба. В ходе патологического процесса глотка становится гиперемированной (краснеет), наблюдаются интенсивные боли в области описываемых анатомических структур снаружи, дискомфорт иррадиирует в шею, позвоночник, скулы, зубы.Классическим проявлением заболевания выступает исчезновение голоса и иные нарушения речевой функции. Позднее возможно формирование вторичного стоматита (поражения слизистых оболочек ротовой полости).ФарингомикозПо своей природе это все тот же фарингит, только провоцируется он грибками. Как правило, рода Кандид. Симптомы идентичны, с некоторой разницей.Характерен кислый запах изо рта, обусловленный интенсивной жизнедеятельностью микроорганизмов. Объективно в глотке наблюдается появление беловатого творожистого налета с непринятым кислым запахом. Лечение проводится с помощью противомикозных и иных препаратов.ТонзиллитТакже называется ангиной. Воспалительное поражение небных миндалин. В основном имеет двусторонний характер, что и является наиболее частой причиной боли в хронической фазе течения.Причины формирования ангины инфекционные, реже аллергические или грибковые. Симптоматика специфична, хотя и не всегда позволяет сразу поставить диагноз. Включает в себя: боли в глотке, интенсивного, жгучего или тянущего характера.Новообразования и опухолиРазличны по своему характеру. Вызывают болевые ощущения только на поздней стадии своего развития.Абсцесс горла. Иначе говоря, гнойник, локализованный в гиподерме (подкожно-жировой клетчатке) глотки.Разрастание щитовидной железы (зоб диффузного или узлового типа). Вызывает компрессию горла. Провоцирует вялотекущие слабые тянущие боли и ощущение кома в горле.Заболевания гастроэнтерологического профиля (рефлюкс-эзофагит, гастрит).