Врачи еще раз рассказали, что будет с организмом, если пить воду с лимоном

Вода с лимонным соком намного полезнее любых других напитков, тем более тех, куда добавлен сахар. Главный плюс такого простого напитка – изобилие витамина С, который воздействует на наш организм сразу по нескольким направлениям.Прежде всего витамин С помогает организму более продуктивно вырабатывать коллаген, который жизненно важен для заживления любых повреждений кожи и соединительных тканей. Улучшает способность организма более полно усваивать полезные минералы, особенно железо. Причем, не только из витаминов, но и из пищи. Ну и, конечно, как все мы с детства знаем – витамин С улучшает иммунитет, помогая нам бороться с вирусами.Всего один плод лимона содержит треть рекомендованной суточной дозы витамина С. При этом, другие цитрусовые зачастую содержат куда больше полезного витамина. Но диетологи рекомендуют употреблять с водой именно лимон.Дело в том, что вода с лимонным соком разгоняет обмен веществ, стимулирует активную работу пищеварительного тракта, что в конечном счете улучшает усвояемость пищи и помогает организму есть меньше, а, стало быть, избавляться от лишнего жира.В день достаточно употреблять с водой сок 2-3 лимонов, что соответствует 4-6 столовым ложкам чистого сока. Этот объем можно равномерно разделить на два стакана воды. Принимать воду с лимонным соком в большем количестве врачи не советуют, т.к. этот напиток не самым лучшим образом влияет на здоровье зубов.Воду с лимоном лучше употреблять во время еды, пить через трубочку, чтобы ограничить контакт с зубами, сделать прием ежедневным, и при этом избегать употребления сладких напитков.