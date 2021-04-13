Диетологи рассказали, как есть рис для похудения
Можно ли кушать рис при похудении? Можно. Но нужно учесть некоторые нюансы. Светлана Фус рассказала, что нужно знать для этого.
Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы зависит его гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс. Медленные углеводы в продуктах с низким ГИ дают ощущение сытости на более длительный срок и не провоцируют нас на переедание резким скачком уровня сахара в крови.?? Но учитывайте некоторые важные моменты приготовления и сочетания продуктов, от которых зависит скорость усвоения углеводов.??????
Во-первых, от продолжительности температурной обработки. Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.?? ??Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод.???
??Во-вторых, значительную роль в скорости усвоения играет сочетание с другими продуктами. Клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.???
Итак, как же нужно кушать рис, чтобы, при этом, еще и худеть????
??Первое правило – варите рис до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он остался рассыпчатым и сохранил при этом вкус.???
??Второе правило – кушайте рис с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Конечно же, большое количество овощей также будет плюсом.???
??Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.?? Полезнее нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний – равна 50 ед.?? Калорийность сто граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал.???
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