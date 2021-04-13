Диетологи рассказали, как есть рис для похудения

Сытно и полезно.Можно ли кушать рис при похудении? Можно. Но нужно учесть некоторые нюансы. Светлана Фус рассказала, что нужно знать для этого.Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы зависит его гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс. Медленные углеводы в продуктах с низким ГИ дают ощущение сытости на более длительный срок и не провоцируют нас на переедание резким скачком уровня сахара в крови.?? Но учитывайте некоторые важные моменты приготовления и сочетания продуктов, от которых зависит скорость усвоения углеводов.??????Во-первых, от продолжительности температурной обработки. Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.?? ??Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод.?????Во-вторых, значительную роль в скорости усвоения играет сочетание с другими продуктами. Клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.???Итак, как же нужно кушать рис, чтобы, при этом, еще и худеть??????Первое правило – варите рис до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он остался рассыпчатым и сохранил при этом вкус.?????Второе правило – кушайте рис с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Конечно же, большое количество овощей также будет плюсом.?????Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.?? Полезнее нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний – равна 50 ед.?? Калорийность сто граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал.???