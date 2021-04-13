Врачи предупредили об опасных последствиях отказа от овсянки

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Люди, исключающие овсянку из рациона, могут столкнуться с неприятными последствиями. Врачи не рекомендуют отказываться от овсянки, так как речь идет о полезном для здоровья продукте, который помогает контролировать массу тела.Исследования показывают, что если в рационе присутствует овсянка, то, как правило, человек питается более грамотно. В 2015 году журнал Food & Nutrition Research опубликовал научную работу, доказавшую, что потребление детьми овсянки коррелирует с улучшением качества питания. Исследование, описанное в издании Американского колледжа питания, показало, что овсянка, употребленная на завтрак, создает ощущение сытости на весь день. Соответственно, овсянка помогает придерживаться здорового питания и контролировать вес.Бета-глюкановая клетчатка, которой богата овсянка, способствует снижению уровня "вредного" холестерина. Плюс, специалисты обращают внимание на то, что при отказе от овсянки довольно трудно подобрать другой здоровый источник бета-глюкановой клетчатки.В 2019 году журнал Stroke опубликовал работу о пользе овсянки для профилактики инсульта. Ученые доказали, что люди, которые отказались от белого хлеба и яиц на завтрак в пользу овсяной каши, попадали в больницы с инсультами всех типов заметно реже. Овсянка, кроме того, в целом снижает вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых патологий.