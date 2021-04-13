Ученые нашли простой способ прогнозирования инвалидности при рассеянном склерозе
В рамках проспективного поперечного исследования ученые набрали 73 человека с прогрессирующим РС. Постурографические данные обрабатывались с помощью статистического анализа.
После выполнения нескольких видов упражнений ученые установили, что постуральная стабильность независимо предсказывала широкий спектр клинических показателей, включая функцию верхних конечностей, способность ходить, когнитивные способности и качество жизни.
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