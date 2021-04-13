Ученые нашли простой способ прогнозирования инвалидности при рассеянном склерозе

Нарушение баланса наблюдается почти у 70% людей с рассеянным склерозом (РС) и ухудшается по мере прогрессирования заболевания. Постурография с использованием силовой платформы в настоящее время является золотым стандартом измерения баланса. Однако не до конца понятно, можно ли ее показатели использовать в качестве критерия инвалидности. Ученые из Дублинского университета решили устранить этот пробел. Своими результатами они поделились в журнале Multiple Sclerosis and Related Disorders.В рамках проспективного поперечного исследования ученые набрали 73 человека с прогрессирующим РС. Постурографические данные обрабатывались с помощью статистического анализа.После выполнения нескольких видов упражнений ученые установили, что постуральная стабильность независимо предсказывала широкий спектр клинических показателей, включая функцию верхних конечностей, способность ходить, когнитивные способности и качество жизни.