Дети с ковидом менее заразны, чем взрослые

Согласно новому исследованию под руководством Университета Манитобы, опубликованному в CMAJ (Журнал Канадской медицинской ассоциации), дети не так сильно распространяют инфекцию, как взрослые.«Наши результаты имеют важное значение для общественного здравоохранения и клинической практики», - пишет главный исследователь доктор Джаред Буллард, доцент кафедры педиатрии / детского здоровья и медицинской микробиологии / инфекционных заболеваний Медицинского колледжа Макса Рэди Университета Манитобы и младшего медицинского директора, Cadham Provincial. Лаборатория в Виннипеге.Если дети младшего возраста менее способны передавать инфекционный вирус, можно будет безопасно продолжить дневной уход, очное обучение в школе и осторожные внеклассные занятия с соблюдением соответствующих мер предосторожности и с меньшим риском для персонала по уходу за детьми, преподавателей и вспомогательного персонала, чем первоначально предполагалось.14 исследователей из различных дисциплин из Университета Манитобы, Провинциальной лаборатории Кэдхэма, Управления здравоохранения и пожилых людей Манитобы и Национальной лаборатории микробиологии Агентства общественного здравоохранения Канады проанализировали образцы от 175 детей и 130 взрослых в Манитобе, инфицированных SARS-CoV-2, на предмет выявления наличия вируса SARS-CoV-2. была разница в заразности. Используя культуры клеток мазков из носоглотки, они исследовали вирусную нагрузку в обеих группах, чтобы определить, были ли дети более заразными."Поскольку все большее число юрисдикций рассматривают вопрос о том, следует ли продолжить или возобновить школьное обучение, детские сады и внеклассные мероприятия, необходимо более глубокое понимание относительного вклада детей и подростков в передачу SARS-CoV-2 по сравнению со взрослыми, "пишут авторы. «Это особенно важно, учитывая повышенную вероятность бессимптомной инфекции в этой группе".