Ученые нашли новые причины развития глаукомы
Однако прошлые исследования показали, что состояние продолжает ухудшаться даже после того, как глазное давление пациента начинают контролировать. Связь между повышением давления и ухудшением зрения остается малоизученной.
Новое исследование, опубликованное в журнале Neurotherapeutics, показало, что прием соединения цитиколина восстанавливает сигналы зрительного нерва между мозгом и глазом до почти нормальных уровней у исследуемых крыс. Хотя результаты работы подтвердили прошлые выводы о том, что повышенное глазное давление способствует повреждению нервов при глаукоме, они также показали, что цитиколин снижает потерю зрения у крыс без снижения давления жидкости в глазу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий