Ученые нашли новые причины развития глаукомы

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Согласно результатам нового исследования на крысах, химическое вещество, защищающее нервные клетки, также замедляет развитие глаукомы, основной причины необратимой слепоты. Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете, было сосредоточено на водянистой жидкости внутри глаза, от которой зависит его функция. По словам исследователей, давление жидкости может расти у пациентов с глаукомой, изнашивая клетки глаза и нервы, соединяющие их с мозгом.Однако прошлые исследования показали, что состояние продолжает ухудшаться даже после того, как глазное давление пациента начинают контролировать. Связь между повышением давления и ухудшением зрения остается малоизученной.Новое исследование, опубликованное в журнале Neurotherapeutics, показало, что прием соединения цитиколина восстанавливает сигналы зрительного нерва между мозгом и глазом до почти нормальных уровней у исследуемых крыс. Хотя результаты работы подтвердили прошлые выводы о том, что повышенное глазное давление способствует повреждению нервов при глаукоме, они также показали, что цитиколин снижает потерю зрения у крыс без снижения давления жидкости в глазу.