Болезни дёсен связали со старческим слабоумием

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Исследователи из Университета Нью-Йорка установили связь между заболеваниями дёсен и болезнью Альцгеймера. Это неплохая мотивация более тщательно очистить зубы и пользоваться зубной нитью.В полости рта находятся как "плохие" бактерии, вызывающие воспаления, так и полезные, обеспечивающие защиту. Ученые из Нью-Йорка обнаружили, что если в результате недостаточной гигиены в полости рта скапливается большее количество вредных бактерий, у такого человека высока вероятность возникновения особых белков под названием бета-амилоиды в спинномозговой жидкости. Их называют предвестниками старческого слабоумия и наиболее распространённой её формы - болезни Альцгеймера.Исследователи утверждают, что провели первую научную работу, которая показала связь между изменением баланса бактериального сообщества в области десен и биомаркерами деменции у пожилых, не имеющих никаких патологий интеллекта. Следовательно, получены доказательства того, что рост количества бета-амилоидов связан с увеличением числа вредных и сокращением количества полезных бактерий в полости рта.Свыше 70% жителей нашей планеты старше 65 лет имеют болезни дёсен, включающими хронические, системные воспаления. Напомним, что старческое слабоумие проявляет себя скоплениями двух белков: бета-амилоидов и тау белков. Первые слипаются в характерные узлы, по наличию которых на томографии делается уверенное предположение о начале прогрессирования болезни Альцгеймера. Тау белки скапливаются в нервных клетках и образуют клубки.