Сезонный чек-ап: регулярные анализы, чтобы следить за своим здоровьем

Последний год показал, как важно следить за своим здоровьем и заботиться о нем. Это даже хорошо, что теперь любой насморк или небольшое недомогание — повод прислушаться к себе, остаться дома и не переносить болезнь на ногах. Идеально было бы проходить диспансеризацию каждый год, но мы реально смотрим на вещи и понимаем, что времени на это мероприятие находят не все. Однако отслеживать свое состояние надо обязательно, поэтому специалисты советуют регулярно сдавать ряд тестов, чтобы вовремя определить, как функционирует наш организм. Вместе с Анастасией Плещевой, эндокринологом, диетологом, заведующей отделением эндокринологии и диетологии сети клиник "Столица", сотрудником института Иммунологии ФМБА России, и экспертом международного маркетплейса iHerb, мы расскажем, какие именно анализы стоит включить в свое расписание на ближайшее время. Сегодня — после долгой зимы — идеальное время убедиться, что все в порядке.Комплексный анализ на витаминыДаже полноценный сбалансированный рацион не может полностью гарантировать, что в организме будет достаточно всех необходимых витаминов. Во-первых, наш климат не позволяет постоянно получать достаточное количество свежих овощей и фруктов, в которых содержится большое количество полезных веществ. Во-вторых, такие витамины, В12 и B9 (фолиевая кислота), сложно в достаточном количестве получить вместе с едой. Витамин В12 практически не синтезируется нашим организмом, его можно получить только из продуктов животного происхождения. Чтобы поддерживать его уровень, необходимо очень внимательно следить за своим рационом. А фолиевая кислота — водорастворимый витамин — очень легко выводится из организма. Ее недостаток часто испытывают беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также люди пожилого возраста. Именно поэтому специалисты рекомендуют хотя бы два раза в год принимать мультивитаминные комплексы, а также хотя бы один раз в год сдавать комплексный анализ на витамины, чтобы вовремя определить, если в организме начнется дефицит какого-либо из них.Анализ на витамин DВитамин D жизненно необходим нашему организму, чтобы правильно функционировать. Он нужен для метаболизма кальция и здоровья костей, для полноценной работы нашей иммунной системы. Витамин D мы получаем через кожу вместе с солнечным светом, а учитывая наш климат и долгую зиму на большей части России, а также работу в закрытых помещениях, большое количество людей испытывают дефицит этого витамина, даже не подозревая об этом. Если раньше витамин D назначали только маленьким детям в период активного роста, то сегодня его советуют регулярно принимать всем в качестве пищевых добавок. Проверять уровень этого витамина нужно обязательно хотя бы один раз в год, чтобы своевременно понять, есть ли в организме его дефицит, и вовремя скорректировать профилактическую дозу приема.Анализ на минералыБез кальция, фосфора и магния наш организм не может полноценно работать. Кальций поддерживает состояние наших костей, а также отвечает за работу сердца, нервно-мышечную деятельность и даже за регуляцию артериального давления. Около 99% кальция находится в нашем скелете и около 1% свободно циркулирует в организме (ионизированный кальций) или находится в связанном с белками виде. Уменьшение количества кальция в организме может привести к остеопорозу — излишней хрупкости костей и зубов, деформации скелета, проблемам с памятью, мышечным спазмам и головным болям. Чрезмерное увеличение его содержания в организме чревато мочекаменной болезнью. Именно поэтому проверять его содержание надо регулярно. Специалисты также советуют вместе с анализом на кальций сдавать анализ на альбумин — белок, который связывает кальций и отвечает за его метаболизм.Фосфор неразрывно связан с кальцием и также участвует в строительстве костей и зубов, поддерживает работу сердца и почек и отвечает за накопление энергии в клетках. Магний участвует более чем в 300 процессах, происходящих в нашем теле, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, принимает участие в синтезе нейромедиаторов. Именно магний отвечает за наше внутреннее спокойствие и крепкий сон. Дефицит магния обнаруживается почти у 50% людей, поэтому за ним надо следить очень внимательно и не допускать осложнений, связанных с его нехваткой.Анализ сахара в кровиК сожалению, исследования показывают увеличение распространения сахарного диабета среди населения всей земли. Всемирная организация здравоохранения говорит, что сегодня сахарный диабет — одно из самых распространенных заболеваний и может быть у каждого 11-го жителя планеты. Если же у вас уже наблюдается частая жажда, постоянная сильная усталость, сухость кожи и непроходящее чувство голода — исследование не стоит откладывать. Анализ определит содержание глюкозы в крови, и, если ее количество будет больше или меньше нормы, человеку необходимо срочно обратиться к терапевту и эндокринологу. Этот тест необходимо сдавать строго с утра и натощак после ночного голодания не менее 8 часов. Нужно помнить, что нельзя даже чистить зубы и пить воду.Общий анализ мочиЭтот анализ рекомендуется сдавать 1-2 раза в год, чтобы убедиться, что наша мочеполовая система и почки правильно работают. Также этот анализ — хороший показатель общего состояния организма. Благодаря ему можно определить работу почек, печени, сердечно-сосудистой системы, отсутствие воспалительных процессов, инфекций и грибков, а также правильный метаболизм.