Побочный эффект вакцины от COVID-19, о котором забыли рассказать
В последнее время участились сообщения о побочном эффекте, первоначально не упомянутом в отчетах о клинических испытаниях. По данным нового исследования вакцины Pfizer этот побочный эффект может встречаться почти у 50% реципиентов.
Речь идет в частности о женщинах и их менструальном цикле. Выяснилось, что после вакцинации менструация начинается раньше срока или выделения становятся обильнее. Доктор Кейт Клэнси и доктор Кэтрин Ли решили проверить сообщения о данном побочном эффекте, и получили более 700 ответов от женщин, столкнувшихся с ним. Специалисты считают, что побочный эффект был исключен из клинических испытаний, вероятно, из-за недосмотра.
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