Лечение пептидным гормоном может помочь при депрессии

Депрессия после инфаркта миокарда (ИМ) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) – распространенное состояние. При этом оно имеет устойчивость к антидепрессантам. Пептидный гормон грелин оказывает двойное защитное действие на сердце и мозг. Китайские ученые решили исследовать, ослабляет ли лечение грелином депрессию после инфаркта миокарда. Своими результатами они поделились в European Journal of Pharmacology.Исследование проводилось на крысах, которым имитировали инфаркт миокарда и последующую депрессию. Животных разделили на две группы. Контрольная получала физиологический раствор, группа вмешательства 100 мкг/кг грелина в 0,5 мл физиологического раствора. Инъекции делались дважды в день в течение четырех недель.На пятой неделе поведение животных оценивалось с использованием трех тестов. После анализа сердечной функции, ткани мозга обрабатывали для определения воспалительных цитокинов и активации микроглии в гиппокампе. Результаты показали, что периферическое введение грелина подавляет поведение, подобное депрессии, и нейровоспаление и, таким образом, может быть новым подходом к лечению депрессии, связанной с ХСН.