Лечение пептидным гормоном может помочь при депрессии
Исследование проводилось на крысах, которым имитировали инфаркт миокарда и последующую депрессию. Животных разделили на две группы. Контрольная получала физиологический раствор, группа вмешательства 100 мкг/кг грелина в 0,5 мл физиологического раствора. Инъекции делались дважды в день в течение четырех недель.
На пятой неделе поведение животных оценивалось с использованием трех тестов. После анализа сердечной функции, ткани мозга обрабатывали для определения воспалительных цитокинов и активации микроглии в гиппокампе. Результаты показали, что периферическое введение грелина подавляет поведение, подобное депрессии, и нейровоспаление и, таким образом, может быть новым подходом к лечению депрессии, связанной с ХСН.
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