Шесть способов вернуться к спорту после коронавируса
Независимо от того, в какой форме протекла болезнь, восстановление происходит достаточно медленно. Среди наиболее частых последствий ковида: утомляемость, мышечная слабость, проблемы со сном, тревожность, депрессии и панические атаки.
Поэтому если вы переболели – не спешите «бросаться» в активную жизнь. Сначала узнайте, когда можно возвращаться к тренировкам и с каких нагрузок начинать процесс восстановления.
1. Никаких активных и жестких тренировок
Начните с легких зарядок, дыхательных упражнений и мягких растяжек.
2. Постепенно добавляйте силовые нагрузки
Силовые упражнения следует выполнять по 1 подходу, всего лишь 10 раз. Не стоит прилагать чрезмерных усилий, пока тело только привыкает к нагрузкам.
3. Прогуливайтесь
Тело не готово к резким пробежкам и активному кардио, поэтому лучшее решение – заменить их на регулярные прогулки на свежем воздухе.
4. Заботьтесь о себе
Проводите больше времени на свежем воздухе, пейте чистую воду и проветривайте помещение. Это необходимо для комплексного восстановления тела.
5. Высыпайтесь
Если после ковида в вас нарушен сон – выполняйте практику йоги. Она поможет растянуться, подышать и расслабить нервную систему.
Полежите в шавасане (поза лежа, которая используется для релаксации) 15 минут, попробуйте медитации заземления, на дыхание, практики на расслабление. Старайся ложиться до 23:00.
6. Не критикуйте себя
Даже если вам не удается быстро вернуться в режим – не ругайте себя за это. Дайте своему телу время, чтобы полностью вернуться в прежнее устойчивое состояние. Будьте максимально лояльны к себе в период восстановления.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://hronika.info - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий