Шесть способов вернуться к спорту после коронавируса

Не стоит сразу же тренироваться в прежнем темпе.Независимо от того, в какой форме протекла болезнь, восстановление происходит достаточно медленно. Среди наиболее частых последствий ковида: утомляемость, мышечная слабость, проблемы со сном, тревожность, депрессии и панические атаки.Поэтому если вы переболели – не спешите «бросаться» в активную жизнь. Сначала узнайте, когда можно возвращаться к тренировкам и с каких нагрузок начинать процесс восстановления.1. Никаких активных и жестких тренировокНачните с легких зарядок, дыхательных упражнений и мягких растяжек.2. Постепенно добавляйте силовые нагрузкиСиловые упражнения следует выполнять по 1 подходу, всего лишь 10 раз. Не стоит прилагать чрезмерных усилий, пока тело только привыкает к нагрузкам.3. ПрогуливайтесьТело не готово к резким пробежкам и активному кардио, поэтому лучшее решение – заменить их на регулярные прогулки на свежем воздухе.4. Заботьтесь о себеПроводите больше времени на свежем воздухе, пейте чистую воду и проветривайте помещение. Это необходимо для комплексного восстановления тела.5. ВысыпайтесьЕсли после ковида в вас нарушен сон – выполняйте практику йоги. Она поможет растянуться, подышать и расслабить нервную систему.Полежите в шавасане (поза лежа, которая используется для релаксации) 15 минут, попробуйте медитации заземления, на дыхание, практики на расслабление. Старайся ложиться до 23:00.6. Не критикуйте себяДаже если вам не удается быстро вернуться в режим – не ругайте себя за это. Дайте своему телу время, чтобы полностью вернуться в прежнее устойчивое состояние. Будьте максимально лояльны к себе в период восстановления.