Вакцины от COVID-19 начнут активно смешивать

Комбинирование различных вакцин против коронавируса будет в ближайшее время испытано в ходе многочисленных клинических исследований. Вполне возможно, что это смешение и изменение дозировок укрепит иммунитет.Ученые собираются провести эксперименты по смешиванию вакцин против коронавируса от компаний Moderna и Novavax. Это станет еще одним экспериментом такого плана. Ранее регулирующие органы Великобритании разрешили гражданам страны получать две дозы одной вакцины из трех, включая AstraZeneca, Pfizer или Moderna. Но ученые из Оксфордского университета хотят проверить, что произойдёт в том случае, если вторая дозировка будет проведена за счёт другого препарата.Вполне возможно, это приведет к укреплению иммунитета и произведет настоящую революцию в деле массовой вакцинации. Великобритания уже пробует оценить эффект комбинирования AstraZeneca и Pfizer, и вот теперь и еще около тысячи добровольцев привлекут для того, чтобы проверить сочетания других препаратов.Ранее высказывались предложения проверить комбинацию относительно слабой вакцины AstraZeneca и очень сильного российского препарата «Спутник V», но дальше совместных заявлений дело, судя по всему, не сдвинулось. Стороны подписали декларацию о намерениях, но о каких-либо экспериментах в дальнейшем не сообщалось. Ученые не раз высказывали мысль о том, что одна вакцина может усилить другую. Впрочем, вакцины от Pfizer и AstraZeneca абсолютно одинаковы, а первый и второй компонент «Спутника» различаются между собой, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)