Спорт и питание: как заполучить пресс мечты

Придется изменить питание.Лето все ближе и ближе. Поэтому тем, кто еще не начал готовиться к пляжному сезону, пора уже начинать.Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская решила помочь и дала несколько советов для плоского живота, которому позавидует любой спортсмен. Она напоминает, что чтобы живот был плоским, нужно регулярно заниматься и правильно питаться.«Эти не сложные упражнения, при регулярном применении, красиво преобразят ваш животик»— говорит тренер.Упражнения от Марины Боржемской:Бег на месте с поднятием колен. Руки перед собой. Бегая на месте, коленом необходимо дотронуться до ладошки. Время выполнения – 1 минута.Взмах ногой. Поочередно, необходимо круговым движением «вверх – вправо» правой ногой сделать 15 взмахов и движением «вверх – влево» левой ногой тоже 15 взмахов. Руки на поясе или в стороны. Время — 1 минута.Втягивание живота. Руки на бедра. Колени немного согнуты. На выдохе втягиваем живот, на счёт 5 в исходное положение. Время – 1 минута.Планка. Что может быть лучше планки? Встаем сначала на колени, опираясь на руки. Затем колени вытягиваем и стоим на вытянутых руках в течение 30 секунд.Читайте также: Названы способы избавиться от целлюлитаКроме того, в похудении большое значение имеет питание. Марина дала несколько советов и по этому поводу. Нужно улучшить работу ЖКТ, отказаться от употребления алкоголя и табака, а еще исключить жирное и сладкое. А вообще питание для плоского живота должно включать:Продукты, содержащие клетчатку. Благодаря им можно очистить кишечник от продуктов распада и наладить работу пищеварительной системы. Включите в меню крупы, бобовые и овощи.Свежие фрукты. Употребляйте их отдельно в качестве перекуса. Лучше всего отдавать предпочтение цитрусам, яблокам и грушам.Белковые продукты. Без них невозможен нормальный обмен веществ. Включайте в меню нежирную рыбу, мясо курицы, яичные белки, орехи и т.д.