«Британский штамм» не является более смертельным

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Сегодня на территории Великобритании доминирующим является так называемый «британский штамм» коронавируса. Он распространяется быстрее других вариантов, но не является более смертоносным.В самой Великобритании «британский штамм» называют «вариантом из Кента», поскольку этот вирус впервые выявили на территории данного графства. Сразу два исследования с участием 37 000 пациентов показали, что данный вариант коронавируса не является более смертоносным, по сравнению с изначальным штаммом. Впрочем, он распространяется быстрее остальных вариантов, но не вызывает более тяжёлые симптомы.Однако источники в правительстве считают, что «вариант из Кента» всё-таки рождает большую смертность. Он плавно захватывает всю оставшуюся Европу, которую давно накрыла третья волна. Еще три месяца тому назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на своих научных консультантов заявил, что «вариант из Кента» может быть на 30% более смертоносным. Но исследования опровергли этот миф. Их результаты опубликованы в журнале The Lancet infectious diseases.«Вариант из Кента» может убивать больше людей по той причине, что он распространяется быстрее и заражает большее количество пациентов. Однако прямой связи между «вариантом из Кента» и выросшим риском смерти нет, летальность остается точно такой же, как и при заболевании другими вариантами. Напомним, что создатели российских вакцин подтвердили их способность защищать от заражения британским штаммом - это прекрасная мотивация для того, чтобы поскорее получить защитный укол