«Британский штамм» не является более смертельным
В самой Великобритании «британский штамм» называют «вариантом из Кента», поскольку этот вирус впервые выявили на территории данного графства. Сразу два исследования с участием 37 000 пациентов показали, что данный вариант коронавируса не является более смертоносным, по сравнению с изначальным штаммом. Впрочем, он распространяется быстрее остальных вариантов, но не вызывает более тяжёлые симптомы.
Однако источники в правительстве считают, что «вариант из Кента» всё-таки рождает большую смертность. Он плавно захватывает всю оставшуюся Европу, которую давно накрыла третья волна. Еще три месяца тому назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на своих научных консультантов заявил, что «вариант из Кента» может быть на 30% более смертоносным. Но исследования опровергли этот миф. Их результаты опубликованы в журнале The Lancet infectious diseases.
«Вариант из Кента» может убивать больше людей по той причине, что он распространяется быстрее и заражает большее количество пациентов. Однако прямой связи между «вариантом из Кента» и выросшим риском смерти нет, летальность остается точно такой же, как и при заболевании другими вариантами. Напомним, что создатели российских вакцин подтвердили их способность защищать от заражения британским штаммом - это прекрасная мотивация для того, чтобы поскорее получить защитный укол
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