Что произойдет, если каждый день съедать по одному ананасу

Ананас — очень полезный продукт, в котором содержится множество полезных веществ и витаминов. Однако, чрезмерное употребление фрукта не только не полезно для здоровья, но может навредить.АллергияПрежде всего, следует помнить о том, что ананас относится к пищевым аллергенам и может сильно навредить людям с повышенной чувствительностью к определенным продуктам. Аллергия на ананас чаще всего проявляется зудом, опуханием лица и губ. Ежедневное употребление ананаса аллергиками дает сильнейшую нагрузку на организм, вызывая воспаление. Это может привести к неприятным последствиям и в виде других возможных заболеваний.Повышение уровня сахара в кровиВ целом ананасе в среднем содержится более 120 граммов углеводов, обусловленное высокой концентрацией сахара во фрукте. Это может негативно повлиять на здоровье человека из-за резкого возрастания уровня сахара в крови.Портятся зубыВ ананасе очень много кислоты, способной разрушать эмаль зубов. Ежедневное употребление ананаса может привести к повышенной чувствительности к холодным и горячим напиткам, а также к острой и кислой пище. После того, как вы полакомились ананасом, следует выпить стакан воды и прополоскать рот, чтобы удалить остатки кислоты с зубов.Избыток витаминовЕжедневно съедая по целому ананасу, вы рискуете получить передозировку витаминами. Ведь в одном фрукте содержится более 70% дневной нормы марганца и более 130% дневной нормы витамина С. Их избыток может привести в лучшем случае к диарее, в худшем же в качестве побочных эффектов вы рискуете заполучить заболевания печени, тремор или болезнь Паркинсона.