Кому полезно выпивать полстакана свекольного сока в день?

Исследование показало, что употребление полстакана сока красной свеклы в день позитивно сказывается на состоянии кровеносных сосудов и головного мозга пожилых людей.Журнал Rado Biology опубликовал данные, полученные учеными Эксетерского университета, и свидетельствующие о том, что привычка регулярно выпивать половину стакана свекольного сока может быть очень полезной для укрепления здоровья пожилых людей. Как пишет журнал, исследование показало, что«люди от 70 до 80 лет, потребляющие 140 миллилитров красного свекольного сока в день (дважды по 70 миллилитров), улучшают состояние своих кровеносных сосудов, а также когнитивные функции мозга».Данный эффект напитка специалисты объясняют тем, как бактерии, обитающие в ротовой полости, реагируют на компоненты свеклы (нитраты). Некоторые виды бактерий во рту преобразуют эти вещества в оксид азота, который помогает регулировать функционирование кровеносных сосудов.Пожилые люди обычно страдают от недостатка оксида азота, и поскольку он является регулятором сосудистой активности и нейротрансмиссии, снижение его выработки повышает вероятность ухудшений состояния сердечно-сосудистой системы и когнитивной функции. Но оказалось, что если ежедневно выпивать 140 миллилитров свекольного сока (чуть больше полстакана), микробиом во рту меняется таким образом, что это позитивно сказывается на сосудах и мозге, а также подавляет образование бактерий, связанных с болезнями и инфекциями.В то же время эксперты отмечают: свекольный сок не является лекарством от сосудистых заболеваний, болезней сердца или любых других. Его питье может иметь противопоказания, так что прежде чем начинать его употреблять, имеет смысл предварительно проконсультироваться с врачом.