Врачи заявили, что коронавирус способен убивать рак

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Врачи заявили, что у онкобольных, переболевших коронавирусом, в некоторых случаях снижалось количество раковых клеток.Так, по словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека, поэтому организм может начать уничтожать злокачественную опухоль. Медик рассказал про одно из первых лекарств от рака "токсин колея", которое состояло "из вытяжки из двух видов бактерий":"Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала".Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин отметил, что при лечении онкологии используют разные способы стимуляции иммунитета. Он подтвердил, что коронавирус может приводить к смерти части раковых клеток.Однако, по мнению врачей, ученым необходимо еще исследовать противораковый эффект перенесенного коронавируса.