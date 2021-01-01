Неврологи рассказали, почему жизненно важно следить за полостью рта

Университет Нью-Йорка доказал: люди, пренебрегающие гигиеной полости рта, в большей степени рискуют пострадать от слабоумия, включая болезнь Альцгеймера. Патогенная микрофлора десен связана с высоким уровнем бета-амилоидного белка, аномальные накопления которого считаются опасными для нейронов.Был проведен эксперимент с привлечением 48 пожилых людей без явных признаков когнитивных нарушений. Ученые исследовали микрофлору пародонтальных карманов (соотношение вредных бактерий к полезным, известное как дисбиотический индекс) и сопоставили результаты с данными о наличии амилоидного белка и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости.Так, повышенный дисбиотический индекс (превалирование патогенных микробов, включая Treponema, Porphyromonas, Tannerella, над здоровой микрофлорой, в том числе Rothia, Corynebacterium) связан был с увеличением уровня бета-амилоидного белка (группа A?+). Если в образцах находили высокую концентрацию опасных белков, риск повышенного дисбиотического индекса возрастал в 4 раза.Специалисты полагают: патогены способны проникать в центральную нервную систему и оказывать прямое патологическое воздействие на мозг. Также они вызывают общее воспаление, которое в итоге переходит на мозг.