Картофель, из которого делают чипсы, исчезает из-за глобального потепления

Фермеры из американского штата Айдахо бьют тревогу и предупреждают, что уже в скором времени из жизни людей могут исчезнуть чипсы, поскольку сорт картофеля, из которых их делают, постепенно исчезает на фоне глобального потепления.Речь идёт о сорте "Рассет Бурбанк", который содержит большое количество крахмала. Эта особенность влияет на вкус картофеля при жарке и делает его уникальным. Фермеры утверждают, что растение уже постепенно начало вымирать и давать меньше плодов из-за уменьшения объемов горного снега, который ранее использовался для полива урожая в особенно жаркие дни.Специалисты утверждают, что уже сейчас можно увидеть изменения в картофеле. Он стал более мелким и в нем снизилось количество крахмала.