Картофель, из которого делают чипсы, исчезает из-за глобального потепления
Речь идёт о сорте "Рассет Бурбанк", который содержит большое количество крахмала. Эта особенность влияет на вкус картофеля при жарке и делает его уникальным. Фермеры утверждают, что растение уже постепенно начало вымирать и давать меньше плодов из-за уменьшения объемов горного снега, который ранее использовался для полива урожая в особенно жаркие дни.
Специалисты утверждают, что уже сейчас можно увидеть изменения в картофеле. Он стал более мелким и в нем снизилось количество крахмала.
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