Главные плюсы велосипеда для здоровья

На Россию обрушилась тёплая погода, и сотни тысяч граждан вновь оседлали велосипеды. Это одна из самых полезных привычек для нашего здоровья, и вот почему.Для общего укрепления здоровья требуется всего пара часов езды на велосипеде в неделю. Во-первых, велосипедная езда вызывает меньшее перенапряжение и травмы, чем большинство других видов физических нагрузок. Во-вторых, это отличная тренировка тела, во время езды на велосипеде задействуются все основные группы мышц. Велосипед повышает силу и выносливость, на нём можно ехать настолько интенсивно, насколько вас устраивает. Это великолепный способ быстро привести себя в форму перед наступлением пляжного сезона, и особенно подкачать ноги. Наконец, используемый в качестве транспорта велосипед помогает экономить время и бороться с сидячим образом жизни.Но от велосипедной езды немало плюсов и конкретно для здоровья. Научные исследования подтвердили, что велосипед не только увеличивает мышечную силу и гибкость, а также подвижность суставов, но уменьшает уровень стресса и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Велосипедная езда улучшает осанку и координацию, укрепляет кости, сокращает уровень жира в организме, обеспечивает профилактику и даже терапию целого ряда заболеваний. Благотворно велосипед влияет и на психику, так как доказано, что он снижает уровень тревожности и депрессий.Велоспорт - великолепный способ контролировать собственный вес, поскольку после катания на велосипеде увеличивается скорость метаболизма и сжигается лишний жир. Если вы хотите серьезно похудеть, чередуйте езду на велосипеде и правильное питание, меняйте время нагрузок и их интенсивность. Будет полезным наращивать их медленно, но неуклонно. Неплохо контролировать количество сжигаемых калорий, желательно, чтобы в неделю с помощью физических нагрузок сгорало более 2 000 калорий.