Как распознать белую горячку, и какие симптомы должны насторожить
Как правило, белая горячка появляется спустя 2-4 дня после внезапного выхода из запоя. Но порой это происходит и позже. Необходимо срочно вызывать скорую, если у вас или у ваших знакомых проявились следующие симптомы:
галлюцинации
боль в груди
спутанность сознания
обезвоживание
тремор
возбужденное состояние
повышенная температура
тошнота или рвота
повышенное давление
учащенное сердцебиение
судороги
боль в животе
сонливость
бледная кожа
нарушение мышечного тонуса
В первую очередь белая горячка опасна тем, что она способна привести к смерти. Порядка 8% с "белочкой" умирают. В иных случаях это состояние чревато серьезными проблемами со здоровьем, в числе которых дыхательная недостаточность и аритмия.
Диагностировать отклонение может только нарколог. Для этого специалист должен взять анализ крови, провести токсикологический скрининг, а также провести электрокардиографию и электроэнцефалограмму.
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