Как распознать белую горячку, и какие симптомы должны насторожить

Белой горячкой именуется психическое расстройство, которое встречается у некоторых людей с алкоголизмом. "Белочке" подвержены люди с IV стадией алкоголизма, которых постоянно тянет к спиртному, и они не могут себя контролировать.Как правило, белая горячка появляется спустя 2-4 дня после внезапного выхода из запоя. Но порой это происходит и позже. Необходимо срочно вызывать скорую, если у вас или у ваших знакомых проявились следующие симптомы:галлюцинацииболь в грудиспутанность сознанияобезвоживаниетреморвозбужденное состояниеповышенная температуратошнота или рвотаповышенное давлениеучащенное сердцебиениесудорогиболь в животесонливостьбледная кожанарушение мышечного тонусаВ первую очередь белая горячка опасна тем, что она способна привести к смерти. Порядка 8% с "белочкой" умирают. В иных случаях это состояние чревато серьезными проблемами со здоровьем, в числе которых дыхательная недостаточность и аритмия.Диагностировать отклонение может только нарколог. Для этого специалист должен взять анализ крови, провести токсикологический скрининг, а также провести электрокардиографию и электроэнцефалограмму.