Вечерний бокал вина повышает риск опасной патологии сердца

Бокал вина, выпиваемый время от времени, не причинит вреда здоровому человеку, но если он употребляется каждый вечер, это может стать пусковым механизмом для опасной патологии – фибрилляции предсердий.Мнение, что употребление небольшого количества вина полезно сердцу, является весьма распространенным. Однако немецкие кардиологи считают его ошибочным. Они предупреждают, что даже небольшой ежевечерний стакан вина может иметь опасные последствия для здоровья сердца.«Регулярное потребление алкоголя увеличивает риск фибрилляции предсердий даже у здоровых людей, не болевших ранее», - заявил Немецкий фонд сердца, ссылаясь на исследование Центра сердца и сосудов при университетской клинике Гамбург-Эппендорф.Авторами работы были проанализированы данные более 100 000 человек, никогда прежде не страдавших этой сердечной патологией. Ученые оценили сведения, которые собирались на протяжении 14 лет. За этот период у 5 800 человек развилась фибрилляция предсердий.Данная патология означает нарушение сердечного ритма, ее также называют мерцательной аритмией. Она опасна тем, что провоцирует изменения кровотока, которые способствуют образованию сгустков (тромбов), повышающих риск возникновения инсульта. Исследователи сравнили вероятность пострадать от мерцательной аритмии людей, употребляющих алкоголь, и воздерживающихся, и констатировали, что«даже ежедневное количество алкоголя в 12 граммов, что соответствует примерно небольшому бокалу вина или пива, увеличивает риск заполучить фибрилляцию предсердий на 16 процентов, а при употреблении двух бокалов – на 28 процентов и выше».Учитывая это, эксперты рекомендуют избегать приема алкоголя или значительно сократить его потребление, отказавшись от традиции вечернего бокала вина.