Овощи и фрукты повышают качество сна

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Включение большого количества фруктов и овощей в рацион молодых людей повышает качество сна. К такому выводу пришли ученые Университета Мичигана.Молодые люди, в рационе которых достаточное количество фруктов и овощей, реже жалуются на хроническую бессонницу. А вот у тех, кто этих продуктов недополучает, чаще появляются трудности с погружением в сон или его сохранением не реже трех раз в неделю в течение трех месяцев, либо дольше. Таковы итоги исследования американских ученых, опубликованного в журнале Sleep Health Journal. Особенно наглядно связь между рационом и качеством сна прослеживалась у молодых женщин.Если представительницы прекрасного пола увеличивали количество фруктов и овощей на три и более порции в течение трехмесячного периода, то вероятность повышения качества сна и сокращения эпизодов бессонницы у них вырастала в два раза. Учёные обнаружили очень простое изменение в питании, которое радикальным образом меняет в лучшую сторону качество сна человека. Отметим, что арсенал средств борьбы с бессонницей насчитывает множество фармацевтических препаратов из категории снотворных, которые обладают огромным количеством вредных побочных эффектов.А вот фрукты и овощи никаких побочек не имеют, более того, их активное употребление связано не только с повышением качества сна, но и с улучшением других ключевых показателей здоровья человека. Тысячи исследований доказали, что адекватное количество фруктов и овощей полезно для сердечно-сосудистой системы, веса человека, замедления биологического старения и укрепления иммунитета.