Названа веская причина не пить кефир на ночь

Кефир полезен, но из-за него на утро может болеть голова.Специалист отметила, что вкусный кефир не всегда идет на пользу в ночное время, особенно людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), поскольку ночью пищеварительные процессы в организме замедляются. Выпитый стакан кефира ночью может аукнуться утром неприятными последствиями.По словам Светланы Макаровой, кефир также может сыграть злую шутку с теми людьми, которые страдают приступами мигрени и головными болями. В составе напитка есть много белка, на усвоение которого требуется много времени, поэтому организм не успевает за ночь полностью восстановиться.Врач также подчеркнула, что не только кефир, но и другие молочные продукты стоит перед сном ограничить, потому что они могут спровоцировать процесс брожения в кишечнике, что, естественно, отразится на работе пищеварительной системы. Вместо того чтобы восстановить силы, ваш организм будет выполнять другие задачи, а это повлияет на качество сна.