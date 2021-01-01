Британские ученые выяснили причину постоянного голода у худеющего

Значительные перепады уровня сахара в крови после еды ведут к тому, что человек чувствует себя более голодным, говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона.Некоторые люди не могут худеть и постоянно чувствуют себя голодными.Ученые решили выяснить причины такого состояния и провели исследование, собрав данные об уровне сахара в крови у более 1 тыс. человек. Анализы брали после завтрака и еще одного приема пищи.В стандартном завтраке были кексы с одинаковым количеством калорий, но разными показателями углеводов, белков, жиров и клетчатки.Выяснилось, что уровень сахара в крови растет в первые два часа после приема пищи, но у некоторых через два-четыре часа после "пика" наступает "провал" уровня сахара.Такие испытуемые сильнее чувствовали голод, чаще ели, а количество калорий в их еде было на 312 больше, чем у тех, кто не переживал "провалов".Это может приводить к набору порядка девяти килограммов лишнего веса ежегодно.