Как заметить надвигающийся тромбоз мозга?

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Ставшая резко очерченной носогубная складка на одной стороне лица является одним из симптомов надвигающейся сосудистой катастрофы – тромбоза головного мозга.Тромбоз сосудов головного мозга является потенциально опасным для жизни осложнением, которое зачастую оказывается внезапным событием для пострадавшего человека и его близких. Между тем, существует ряд симптомов, позволяющих заметить надвигающийся тромбоз мозга еще до наступления рокового «часа икс». Эти признаки назвал в интервью кардиолог Юрий Беленков.«Во-первых, это очень сильная головная боль», - сказал главный кардиолог Минздрава России.Также врач назвал два других ключевых симптома надвигающийся тромбоз мозга:нарушение симметрии лица – например, увеличение носогубной складки с одной стороны;потеря зрения или его ухудшение.Помимо этого, Беленков указал на потерю чувствительности конечностей – данный признак тоже может вызываться процессами, предвещающими возникновение тромбоза – закупоривания сосуда или артерии сгустком крови.В некоторых случаях нарушение проявляется резким, но мимолетным ухудшением самочувствия. Как выразился врач, «человека разок мотануло, и он вскоре очнулся».