Натуральные средства от сезонной аллергии

Все больше людей в мире страдает сезонной аллергией, а доктора ищут все новые и новые средства от этой напасти. Аллергикам для облегчения симптомов приходится принимать противогистаминные препараты. Некоторые из них обладают множеством побочных эффектов вроде головной боли, сонливости, вялости. А ведь можно попробовать бороться с проявлениями аллергии безопасными и натуральными средствами.Мед (при отсутствии на него аллергии)Причем полезным будет именно тот мед, который был собран в той же местности (области), в которой вы живете. Продукт содержит в себе микроскопические споры пыльцы, собранные пчелами с растущих в данной местности растений (они же, как правило, и вызывают аллергические реакции). Эти минимальные количества аллергена, попадая в организм, «знакомятся» с иммунной системой. В результате через некоторое время формируется нормальный иммунный ответ. Начинать прием меда в целях борьбы с аллергией надо с минимального количества, примерно половины чайной ложки в день, постепенно доводя объем натурального лекарства до 3 чайных ложек в сутки.КрапиваЖгучая трава способна подавлять и задерживать синтез гистамина в организме, поэтому вполне может облегчить жизнь во время сезонной аллергии. Купить крапиву можно в аптеке, принимать два раза в день. 2 столовые ложки крапивы необходимо залить стаканом горячей воды, дать настояться в течение 15 минут и процедить. Натуральное лекарство готово.КверцетинЭто натуральное растительное вещество, относящееся к биофлавоноидам, помогает предотвращать высвобождение тучными клетками гистамина. Кверцетин содержится в яблоках, луке, салатных листьях. Чтобы помочь организму справиться с неприятными симптомами сезонной аллергии, обязательно включите в свой рацион эти продукты. В период же обострения аллергических реакций лучше будет принимать концентрированный кверцетин, купить который можно в аптеке.