Время от времени, после новостей или по настроению, наши шкафчики ломятся от круп и макаронных изделий. Нести на балкон? В темное место? Только бы все не пропало...Как правильно хранить крупы, макароны и консервы? И как долго можно их хранить? Давайте разбираться.Подходящее местоГде хранить? По ГОСТу место для круп может быть и отапливаемым, и неотапливаемым, но непременно сухим. Если в нем подразумевается перепад температуры (лоджия, к примеру), перепад должен быть очень медленным. То есть: подходит и кухня, и кладовка, и лоджия, если она закрыта. А вот макаронные изделия на кухне лучше долго не хранить, им нужно место прохладное. Нет такого в доме? Не запасайтесь макаронами впрок.Итак, наметили себе шкафчик, сразу подготовьте его. Протрите все внутренние стенки тряпкой с раствором хозяйственного мыла. Этого будет достаточно. И хорошенько просушите.Первичная обработкаКак подготовить место для хранения крупы? Специалисты и бывалые хозяйки советуют крупы перед тем, как поместить в тару, либо подержать сутки в морозилке, либо прожарить часик в духовке на противне. И то, и то несложно, но от личинок паразитов избавит наверняка.Нужная тараВ чем хранить крупу? Желательно из фабричных упаковок пересыпать крупы в стеклянные банки. Пусть и прозрачные – вы ведь хранить их будете в темном месте. Главное, чтобы крышка была герметичной. От жучков и прочей нечисти дополнительно бросьте в банку сухую цедру лимона или апельсина, а можно и стручок жгучего перца. Макароны лучше хранить в фабричной упаковке.Правильное использованиеРешили что-то приготовить – отсыпьте крупу или возьмите ее сухой ложкой и снова герметично закройте банку, убрав в шкаф. Да, прямо сразу, не через час. Так вы выработаете полезную привычку, и порядок заодно сохраните.Правильно:сухочистотемнонежаркос предварительной обработкойНеправильно:хранить «под рукой», чтобы быстрее достать. Обычно это место у плиты или мойки – жаркое и влажноедоставать крупу чем придется, в том числе влажной ложкойна верх банки подсыпать все новую крупу, а старую погребать под этими слоями, не перемешиваяНе забудьте:Для макаронных изделий червячки и моль не опасны, главное – сухое и нежаркое место.Быстрее всего «прогоркают» крупы, в которых высокое содержание липидов – это пшено, овсяная крупа, рисМанную, кукурузную крупу и овсянку впрок старайтесь не закупать – срок хранения у них в среднем меньше годаДля зерна и дробленой крупы нет особой разницы в хранении до или после вскрытия. Фабричная упаковка редко идеально герметична, поэтому на зацикливайтесь на этот счет!Пищевые технологи считают, что муке время не столь страшно, она, как вино, вызревает. А о крупах такого не скажешь. Со временем они теряют вкусовые качества, меняют цвет, и текстуру после приготовления. Поэтому запасы — это правильно и практично, но давайте без фанатизма.Как хранить консервыКак правильно хранить консервы? Нужно ли убирать их в холодильник, если запас явно «стратегический»?Во-первых, сразу в магазине убедитесь, что на таре нет никаких вмятин и ржавчины, если это жестяная банка. Посмотрите на герметичность крышки, если стеклянная.Во-вторых, все консервы нужно также хранить в темном и прохладном месте. И заведите себе привычку хоть иногда проверять их одним глазком, а лучше время от времени – просто надавите на крышку. Нет вздутия – отлично, пусть стоят дальше. Но только (!) до окончания срока годности, указанного на упаковке, не дольше. Производители сегодня используют специальные технологии и безопасные пищевые добавки и консерванты, которые значительно продляют срок их хранения и пригодности. Этот срок у заводских консервов – мясных и рыбных, как правило, не превышает 3 лет.Молоко долгого хранения («долгоиграющее») тоже лучше хранить в прохладном и темном месте, но до истечения срока годности — он заканчивается через 9 месяцев после срока изготовления, указанного на упаковке.Сколько хранятся крупы и макароныМакаронные изделия в среднем хранятся год-полтора. С добавками молока или яиц — около полугода.Греча — полтора-два годаРис — полтора годаГорох (и цельный, и колотый) — 2 годаМанная крупа — около 9-10 месяцевПшеничная, ячневая, кукурузная крупы — около 9-12 месяцевОвсяная крупа — 6-8 месяцев.Если соблюдать все эти правила, будет нам и каша, и гарнир. И питаться будем вкусно, а благодаря нашим рецептам – еще и разнообразно!