Ученые оценили эффективность интервального голодания

Результаты десятинедельного эксперимента.Многие люди не едят после шести часов вечера, пытаясь похудеть и улучшить состояние здоровья. Ученые из Бирмингема заявили, что интервальное голодание более эффективно.Американские эксперты провели десятинедельный эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Cell, с участием полных мужчин. Половина испытуемых голодала первые пять недель – они могли есть в течение шести часов, а затем голодать 18 часов. У них было шесть часов до 15:00 каждый день для трех приемов пищи. Другая половина, контрольная группа, могла питаться в течение 12 часов в день.Через пять недель эксперимента был семинедельный перерыв в исследовании, а потом группы сменились. Количество потребляемых калорий не изменилось ни для одного из участников по сравнению с их повседневной жизнью, то есть не было сознательного снижения веса.Авторы обнаружили, что длительный перерыв между последним и первым приемом пищи положительно влияет не только на вес, но и на здоровье голодающего. Оно оказывает огромное влияние на артериальное давление, уровень инсулина и стресс.