Назван способ похудеть, не потея в тренажерном зале

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Плавание — более щадящий вид спорта.Расстраивают набранные за зиму килограммы и «сдувшиеся» мышцы, а потеть в спортзале – не ваш стиль? Тогда попробуйте плавание: можно ли похудеть без спортзала, почему плавание эффективно для похудения, как именно нужно плавать – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.Заменит ли плавание спортзал?Пора отпусков и поездок к водоемам уже не за горами, поэтому некоторые ищут альтернативу спортзалу, чтобы привести себя порядок. Каждая спортивная активность, плавание в том числе, поможет стать выносливее, сделать сердце крепче и сжечь жир. Преимущества плавания, если сравнить с тренировками в спортзале или пробежками на улице в том, что двигаться приходится в воде. Так создается дополнительная нагрузка на мышцы, что способствует более быстрому похудению. В тонус приходят сразу все мышцы, вы худеете и одновременно получаете отличную кардиотренировку.К тому же нагрузки в воде более безопасны, особенно для суставов, ведь вода помогает равномерно распределить вес тела. Вот почему плавание менее травматично, чем бег или «кач» в спортзале, но по эффективности не уступает. Подмечено, что женщины, которые успевают плавать по 3 раза в неделю, теряют больше жира на животе и талии, чем те, кто столько же времени занимается ходьбой.Помимо похудения, чем еще для здоровья полезно плавание?Плавание помогает не только похудеть и подтянуть мышцы, прокачать сердечно-сосудистую систему, а также избавиться от болей в спине. Именно поэтому плавание плюс гимнастику в воде используют при реабилитации после травм, для лечения остеохондроза и других заболеваний спины. Боли в пояснице, зажатость мышц спины и шеи, нарушения осанки – все это успешно исправляется с помощью плавания различными стилями, например «брассом», плюс специальными водными упражнениями – боковыми наклонами, поворотами туловища в воде и т. д.Но если у вас сильные боли в спине или синдром нестабильного позвоночника (излишняя подвижность какого-либо участка), то плавать нельзя.При проблемах со спиной плавание или лечебные процедуры в воде назначает врач. И если вы решили активно плавать только для похудения, то консультация с врачом перед началом тренировок тоже нужна.