Популярный цветок может помочь в борьбе с гельминтами

Jasminum grandiflorum или жасмин крупноцветный – лекарственное растение, широко используемое в традиционной медицине как глистогонное средство, а также при стригущем лишае, для лечения язв, стоматитов, кожных заболеваний и ран.Ученые решили проверить насколько метанольный экстракт листьев и цветов жасмина эффективен для борьбы с гельминтами, поскольку в последнее время увеличивается их устойчивость к лекарственным средствам.Исследователи из Каирского университета выделили четыре основных соединения, включая два флавоноида и два секоирридоидных гликозида: кемпферол-3-O-неогесперозид, рутин, олеуропеин и лигстрозид. Своими результатами они поделились в Journal of Ethnopharmacology.Среди выделенных соединений наивысшую антигельминтную активность проявили рутин и лигстрозид. Ученые полагают, что данное исследование поможет лучше понять глистогонную активность флавоноидов.