Популярный цветок может помочь в борьбе с гельминтами
Ученые решили проверить насколько метанольный экстракт листьев и цветов жасмина эффективен для борьбы с гельминтами, поскольку в последнее время увеличивается их устойчивость к лекарственным средствам.
Исследователи из Каирского университета выделили четыре основных соединения, включая два флавоноида и два секоирридоидных гликозида: кемпферол-3-O-неогесперозид, рутин, олеуропеин и лигстрозид. Своими результатами они поделились в Journal of Ethnopharmacology.
Среди выделенных соединений наивысшую антигельминтную активность проявили рутин и лигстрозид. Ученые полагают, что данное исследование поможет лучше понять глистогонную активность флавоноидов.
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