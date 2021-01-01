Хотите полноценно высыпаться? Ешьте меньше сладкого – ученые

Быстрее восстановиться после рабочего дня организму помогут "правильные" углеводы, вернее – отказ от быстрых углеводов. То есть стоит перестать есть сладкое или снизить его количество.Тот факт, что углеводы взаимосвязаны с качеством нашего сна, исследователи подтверждали и ранее, изучая углеводные диеты. Но углеводы бывают разные, эти органические соединения содержатся во всех живых клетках и выступают источником энергии. Чтобы не запутаться в полной классификации углеводов, скажем: в общем их разделяют на простые (быстрые) и сложные (медленные).Давайте немного разберемся в простых и сложных углеводах.Сложные углеводы – это крахмал, гликоген, пектин и целлюлоза. Их много в корнеплодах, бобовых, крупах, зеленых и листовых овощах. Такие углеводы помогают пищеварению, нормализуют микрофлору кишечника и снижают уровень сахара в крови.Простые углеводы – это глюкоза, сахароза, фруктоза и лактоза. Они содержатся в выпечке, фруктах, некоторых овощах, картофеле и т. д. Такие углеводы быстро расщепляются организмом, поднимая уровень сахара в крови. Именно они нарушают фазу глубокого сна. А быстрые углеводы, которых полным-полно в сладкой газировке, различных снеках, конфетах, также способствуют набору лишнего веса. Не говоря уже о том, что пользы от таких продуктов – никакой.Глубокий сон важен тем, что именно в этой фазе идет восстановление тканей организма, выработка гормонов и выведение метаболитов. Поэтому если ваш глубокий сон неполноценный и вы чувствуете себя с утра не отдохнувшим, то самое время пересмотреть свой рацион и постараться есть меньше сладостей.А мы напоминаем, что создать хорошее настроение для себя и родных можно, порадовав приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.