Ученые нашли восстанавливающие печень алкоголика вещества

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Ученые из Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН и научно-производственная компания «Инитиум-Фарм» выявили в пихте восстанавливающие печень алкоголика натуральные вещества.По словам экспертов, вещества, которые содержатся в стволе и корнях этого растения, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами.Кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус объяснила, что защитные вещества — терпены, позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже в стрессовых условиях.В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов. Человечество давно использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний.При этом о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнали только сейчас. У крыс-алкоголиков, участвующих в эксперименте, пришли в норму показатели крови, а выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент печени уменьшились.