Ученые нашли восстанавливающие печень алкоголика вещества
По словам экспертов, вещества, которые содержатся в стволе и корнях этого растения, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами.
Кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус объяснила, что защитные вещества — терпены, позволяют сохранять клетки в стабильном состоянии даже в стрессовых условиях.
В организме человека терпены играют роль в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов и ферментов. Человечество давно использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора для профилактики и лечения различных заболеваний.
При этом о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнали только сейчас. У крыс-алкоголиков, участвующих в эксперименте, пришли в норму показатели крови, а выраженность повреждений клеток печени и массовый коэффициент печени уменьшились.
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