Вирусолог оценил влияние жаркого лета на коронавирус в России

Прогнозируемое жаркое лето ускорит ликвидацию эпидемии коронавируса в России, потому что повышение температуры — неблагоприятный для него фактор. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает агентство «Москва».«Коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему. Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры»,— заявил Зуев. Он добавил, что рост числа переболевших и вакцинируемых также повлияет на ситуацию.Зуев указал, что коронавирус станет сезонным заболеванием так же, как и грипп, и люди будут встречаться с ним дважды в год — поздней осенью и в начале весны.Как уточняет агентство, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что, по прогнозам, с апреля по сентябрь температура воздуха на всей территории России будет около и выше нормы.