Вирусолог оценил влияние жаркого лета на коронавирус в России
«Коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему. Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры»,— заявил Зуев. Он добавил, что рост числа переболевших и вакцинируемых также повлияет на ситуацию.
Зуев указал, что коронавирус станет сезонным заболеванием так же, как и грипп, и люди будут встречаться с ним дважды в год — поздней осенью и в начале весны.
Как уточняет агентство, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что, по прогнозам, с апреля по сентябрь температура воздуха на всей территории России будет около и выше нормы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий