Посменная работа опасна для сердца

Когда рабочее время сильно идет вразрез с естественными биологическими часами человека, у последнего может быть повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные были получены в рамках нового исследования.«Наша работа показала, что каждый час, когда график работы не синхронизируется с биологическими часами сотрудника, приводит к повышенному риску сердечных заболеваний», - рассказывает автор, доктор Сара Гамбоа Мадейра из Лиссабонского университета, Португалия.В исследовании участвовали более 300 рабочих, занимающихся сбором вручную на складах розничной торговли в Португалии. Персонал работал рано утром (с 6 до 15), поздно вечером (с 15 до полуночи) или в ночную смену (с 21 до 6 утра).Более высокий уровень несоответствия часов работы биологическим часам был значительно связан с большей вероятностью попадания в группу высокого сердечно-сосудистого риска. Каждый дополнительный час рассинхронизации приводил к увеличению риска на 31 процент.