Диетологи рассказали о пользе льняной каши для похудения

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Добавьте ее в свой рацион.В мире суперфудов прибыло. Незаслуженно забытая каша из семян льна снова актуальна. Все из-за того, что она, как и зеленый чай сенча, отчасти помогает похудеть.А еще в такой каше много полезных витаминов и микроэлементов, без которой нашей молодости не продержаться. И да, как выбрать хорошие семена и приготовить из них правильную льняную кашу тоже нужно знать. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.«Семена льна – один из древнейших злаков, известных человечеству. И если добавлять семена льна в салаты и каши мы давно привыкли, то непосредственно льняную кашу готовим не так часто. И зря. Разберемся во всем подробней», – говорит Яна Легеза.Зачем нам есть льняную кашу?Из-за содержания в семенах льна витаминов группы В, А, «витамина молодости» Еминералов: кальция, магния, железа, цинка, натрия, калияфитоэстрогенов, то есть растительного аналога женского гормонаненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6семена льна – одни из лидеров по наличию в составе белка.И еще: семена льна сейчас часто добавляют в различные хлебцы, так что, заменяя ими хлеб, вы тоже получите дополнительную возможность извлечь из них полезные вещества.Как льняная каша помогает организму?Поддерживает молодость.Помогает снизить уровень плохого холестерина.Улучшает работу сосудов и работу ЖКТ.Обладает мочегонными свойством и поможет справиться с отеками.Полезны семена и при похудении, так как помогают кишечнику вывести лишнее, очищая его стенки.Неоценима польза при запорах – они имеют обволакивающий эффект и прием их на ночь в смолотом виде, спустя 3 часа после ужина, улучшит утреннее очищение еще до завтрака.Есть ли у этой каши противопоказания?Не применять при индивидуальной непереносимости.Не рекомендуется при непроходимости кишечника, острых воспалительных процессах в ЖКТ.Только при склонности к расстройству нужно быть осторожными, так как семена льна обладают легким слабительным эффектом.На что нужно обращать внимание при покупке семян льна?Упаковка не должна быть прозрачной, так полезные свойства семян сохраняются лучше.Срок годности качественных семян не может превышать 12 месяцев.В составе не должны присутствовать никакие добавки – ароматизаторы и усилители вкуса.Упаковка должна быть рассчитана на несколько порций. Ведь при соприкосновении с воздухом молотые семена льна начинают терять свои свойства.Как правильно есть льняную кашу?Даже если у вас нет непереносимости или противопоказаний, не стоит ею злоупотреблять. Оптимальная норма льняной каши – 2 раза в неделю. Важно: пить при этом много воды.Как вкусно приготовить кашу из семян льна?Начнем с того, что перемалывать семена нужно только в том количестве, которое планируете сейчас съесть, так как они быстрее окисляются в молотом виде. То есть делать это перед каждым приготовлением.Способ №1. Замочить на ночь молотые семена льна, в пропорциях 1:2, а утром можно залить растительным молоком или смешать с фруктовым смузи.Способ №2. Измельчить 3 ст. л. семян в кофемолке, залить 100 г кипятка и настаивать 5-10 минут.И в завершение – если вам не сильно по душе вкус льняной каши, добавьте в нее корицу, банан, печеное яблоко или курагу. Так вы создадите сытный, полезный и вкусный завтрак.