Пассивное курение меняет кишечный микробиом младенцев

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В предыдущих исследованиях было установлено, что у курящих взрослых меняется микробиом. Ученые из Техасского университета решили проверить, как пассивное курение влияет на микробиом младенцев.В работу были включены 43 пары мать-младенец. Члены семьи 32 из них были курящими, 11 семей не имели пагубной привычки. Ученые анализировали пробы выдыхаемой окиси углерода, образцы с мебели, а также пробы детской мочи и стула на различные метаболиты.В рамках исследования было установлено, что большинство младенцев (78%) родились раньше срока. Младенцы, происходившие из некурящих семей или семей, в которых содержания никотина на мебели было ниже, имели большее альфа-разнообразие микробиома по сравнению с младенцами из курящих семей. Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования воздействия табака на развитие здорового кишечного микробиома младенцев.