Диетологи рассказали о преимуществах употребления бананов для похудения

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Бананы являются продуктом, значение которого в диетологии слишком недооценено. К такому выводу пришли диетологи из Соединенных Штатов Америки, которые рассказали о преимуществах употребления бананов для похудения.Как отметила диетолог Тереза Джентиле, для похудения особенно хорошо подходят зеленые бананы. Они оптимизируют работу желудочно-кишечного тракта и способствуют нормализации энергетического баланса. Зеленые бананы — хороший источник крахмала, который полезен для кишечника."Благодаря клетчатке, которая входит в состав бананов в большом количестве, у вас будет сохраняться чувство насыщения, которое поможет снизить объем употребляемой еды. Кроме того, бананы повышают чувствительность клеток к инсулину, что очень важно для правильного метаболизма. Но нужно признать, что бананы — слишком сладкие, чтобы делать из них десерты. Поэтому лучше всего употреблять бананы вместо сладостей", — сказала Джентиле, добавив, что бананы отлично защищают от переедания.Повышая чувствительность к инсулину, бананы способствуют снижению уровня сахара в крови. Еще одно полезное свойство бананов — они помогают быстро уснуть, так как содержат мелатонин. Калий, которым богаты бананы, нужен для правильного баланса электролитов — то есть, бананы могут сделать ваши спортивные тренировки более эффективными.