Психолог назвал способ определить депрессию

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Врач-психолог и психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как понять, что у человека депрессия. Об этом сообщает Nation News.По словам медика, о наличии проблем можно узнать по следующим признакам: негативная оценка себя и заниженная самооценка, негативная оценка окружения, мира и своего будущего:«Вот по этой триаде можно поставить ту или иную степень депрессионного расстройства».В отличие от подавленного состояния депрессия более длительная. Как считает психолог, с ней можно справиться самостоятельно, но это сложный процесс. Медик порекомендовал заняться спортом, нормализовать сон, отказаться от алкоголя и других вредных привычек.