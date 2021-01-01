Психолог назвал способ определить депрессию

Врач-психолог и психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как понять, что у человека депрессия. Об этом сообщает Nation News.

По словам медика, о наличии проблем можно узнать по следующим признакам: негативная оценка себя и заниженная самооценка, негативная оценка окружения, мира и своего будущего:

«Вот по этой триаде можно поставить ту или иную степень депрессионного расстройства».

В отличие от подавленного состояния депрессия более длительная. Как считает психолог, с ней можно справиться самостоятельно, но это сложный процесс. Медик порекомендовал заняться спортом, нормализовать сон, отказаться от алкоголя и других вредных привычек.
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