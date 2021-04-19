Березовый сок может быть опасен при неправильном приеме

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Березовый сок следует употреблять строго умеренно, а также не следует собирать его с деревьев, растущих у дороги, напоминает врач.В интервью врача диетолога Антонины Стародубовой прозвучало мнение о том, что при неправильном приеме березовый сок может оказаться опасным для организма. В частности, им нельзя злоупотреблять: выпив более двух стаканов свежего сока, можно заполучить«аллергию, а также расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта – вздутие, метеоризм, нарушения стула».Также не стоит пить березовый сок, который до этого уже некоторое время хранился, пусть даже в холодильнике. Стародубова подчеркнула, что«свежий березовый сок практически не подлежит хранению».Кроме того, потенциально опасно пить сок, собранный с деревьев, которые растут вдоль автомагистралей и в городской черте, поскольку они подвергаются воздействию химикатов из выбросов, попадающих в воздух. В свою очередь березовый сок из экологически чистых мест обладает, благодаря своим компонентам, противовоспалительным действием. Натуральный сок содержит мало сахара, но напитки на его основе, выпускаемые пищевой промышленностью, как правило, дополнительно «улучшаются» добавленным сахаром – это далеко не самый здоровый вариант питья.